يعقوب العوضي



غادر الطاقم التحكيمي النسائي، المكون من معالي العنزي ودلال النسيم، إلى كرواتيا للمشاركة في إدارة بعض مباريات بطولة كأس العالم تحت 19 سنة لكرة اليد. وكان الثنائي الدولي قد تألق في إدارة المباريات المحلية في بطولة الكأس والدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، كما كان لهما دور بارز في تعزيز التحكيم في كرة اليد على مستوى مباريات المراحل السنية.



وقد تميزت معالي العنزي بكثرة مراجعة المباريات والاستعانة بالتصوير الفوتوغرافي وبتسجيل الفيديو للمباريات وللحالات التحكيمية لدراستها وتحليلها والتقليل من الوقوع في الأخطاء التحكيمية المختلفة، كما شكلت دلال النسيم عنصر مكملا متفاهما مع معالي ليشكلا ثنائيا متميزا في عالم تحكيم المستديرة الصغيرة.