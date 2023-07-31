تخطى الألماني ألكسندر زفيريف الصربي لاسلو دجيري بمجموعتين متتاليتين ليحرز لقبه الأول منذ ما يقارب العامين وذلك في مسقط رأسه هامبورغ أمس الأحد معززا آماله في التأهل لنهائيات الـ «ايه تي بي» في نهاية الموسم.



وفاز المصنف الثاني عالميا سابقا باللقاء 7-5 و6-3 في أقل من ساعتين ليحرز لقبه الأول منذ العام 2021 عندما فاز ببطولة الـ «ايه تي بي»، والعشرين في مسيرته.



وخاض ابن الـ 26 عاما المباراة النهائية الأولى له أيضا منذ دورة مدريد في مايو 2022، بعدما عانى من إصابة قوية في الكاحل خلال بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي وخضع بعدها لعملية جراحية أبعدته طويلا عن الملاعب.



وبدا المصنف رابعا خصما صعب المنال على دجيري، ليحقق فوزه الثالث من اصل ثلاث مواجهات جمعت اللاعبين، كما احرز اللقب دون ان يخسر اي مجموعة في الدورة.



وأصبح أول لاعب ألماني منذ مايكل ستيتش عام 1993 الذي يفوز في هامبورغ على الأرض الرملية.



وعزز زفيريف، الفائز مرتين بلقب الـ «ايه تي بي»، موقعه بثلاثة مراكز وتحديدا في المركز التاسع في السباق الى تورينو، لكن تايلور فريتس يستطيع استعادة المركز التاسع في حال فوزه بدورة اتلانتا.