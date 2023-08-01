عاطف رمضان



نظم مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل حفل ختام برامجه لشهري يونيو ويوليو برعاية بنك وربة وبحضور عدد من شركاء النجاح واولياء امور الاطفال المشاركين. في بداية الحفل، رحبت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح بالحضور والمشاركين، معربة عن شكرها لبنك وربة ولشركاء النجاح والجهات الداعمة وهم: جريدة «الأنباء» وشركة الاتصالات الكويتية STC ووزارة الاوقاف وشروق القفاص من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعبدالمحسن علي من حديقة الحيوان وموقع «هوب انسبريشن». وقالت الرويح في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الحفل ان المركز نظم حفلا ختاميا لبرنامجه التثقيفي والترفيهي للموسم الصيفي، مشيرة الى مشاركة اطفال من اعمار 4 الى 13 عاما في الفعاليات المختلفة، موضحة ان المركز قدم للاطفال العديد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والترفيهية برعاية بنك وربة وحضور وتفاعل من قبل الجهات الداعمة لنا، معربة عن شكرها لأولياء أمور الطلبة لثقتهم في مركز «أسباير زون»، كما شكرت فريق العمل لجهوده الكبيرة في سبيل تعليم وإسعاد الأطفال. وأضافت: شعار «أسباير زون» هو «هوايتي استثمار مشروعي» الذي يمكن الاطفال من اكتشاف هواياتهم واستثمارها في وقت فراغهم خاصة خلال فصل الصيف، مشيرة الى الحرص على ان تصبح الهواية مشروعا خاصا للاطفال عبر توعيتهم بأهمية الادخار واستثمار أموالهم وشغل اوقات فراغهم في اشياء هادفة ومفيدة، منها ان يقوم الاطفال بممارسة اعادة التدوير والزراعة والانشطة الفنية والقراءة وغيرها من الانشطة. وخلال الحفل الذي قدمته امينة الحماد من فريق «أسباير زون»، قامت الطفلة سمية الزواوي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما قدم عدد من الاطفال بعض الفقرات التي تخللها الترحيب بالضيوف وإلقاء ابيات من الشعر بعنوان «موهبتي ابداعي»، وفقرة تمثيلية بعنوان «عظماء من أمتي»، ومشهد تمثيلي عن الادخار وعدم الإسراف، وفقرة الاحتفالات الوطنية، وفقرة الاستدامة والمحافظة على البيئة، كما أقيم على هامش الحفل معرض لأعمال الأطفال لاقى اعجاب الحضور.



بدوره، قال مساعد الغريب من قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة ان البنك يسعى من خلال التعاون مع المركز إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية في جميع جهات المجتمع لاسيما فئة الاطفال، مشيرا الى تقديم البنك ورشا توعوية عن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، بالاضافة الى البرامج التي قدمت لتحسين ادارة الأموال لدى الأطفال، لافتا الى ان «وربة» دائما ما يشجع هذه البرامج التي تساهم في اعداد النشء.



من جانبها، قالت طيبة المطوع، وهي ولية أمر احدى الطالبات، ان الاطفال استفادوا من مشاركتهم في فعاليات «أسباير زون» عبر تعلم معلومات اجتماعية وانشطة مفيدة، مثل الطبخ والقراءة والرسم والمشغولات اليدوية، بالاضافة الى المحاضرات والورش التثقيفية. ونصحت المطوع أولياء الأمور بمشاركة ابنائهم في «أسباير» حتى يستفيدوا من البرامج التي يقدمها لهم.



من جهتها، ذكرت اسماء الشيحة ان ابناءها استفادوا من مشاركتهم في فعاليات «اسباير زون» عبر تعلمهم اشياء مفيدة، مثل التعاون مع الآخرين، بالاضافة الى ان النادي نظم رحلات جميلة للاطفال، معربة عن شكرها للقائمين على المركز، مؤكدة ان اولادها تعرفوا على بعض الاماكن وتعلموا كيفية التعامل والتحدث مع الآخرين بجانب المعلومات والثقافة ومارسوا مهاراتهم ومواهبهم في النادي مثل الرسم وقراءة القصص.



هذا، والتقت «الأنباء» بعدد من الاطفال المشاركين في الفعاليات، حيث قالت الطفلة عائشة اللنقاوي: شاركت بمشهد تمثيلي ضمن مسرحية حول الادخار وعدم الإسراف، مشيرة الى ان الاطفال استفادوا اشياء كثيرة في المجالات العلمية والرياضية من خلال مشاركتهم في فعاليات المركز.



اما الطفل خليفة اللنقاوي فأوضح انه تعلم كيفية مساعدة المحتاجين، بالاضافة الى الاستفادة من الدورات التدريبية التي اعدها المركز، كما استمتع بممارسة الانشطة الرياضية التي جاءت ضمن الفعاليات. وفي السياق ذاته، بين الطفل جابر عبدالعزيز انه استفاد من مشاركته في «أسباير زون» وتعلم الزراعة والرسم والثقافة وكيفية الادخار واستثمار امواله، مشيرا الى انه يحرص على المشاركة في الدورات والبرامج المختلفة. وفي نهاية الحفل، تم تكريم الجهات الراعية وشركاء النجاح وفريق «أسباير زون» الذي أكد الاستمرار في تعاون جديد مع «ناشيونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف» خلال اغسطس لتقديم برنامج تعليمي تثقيفي ترفيهي للأطفال.