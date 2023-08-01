«سنو أبوظبي» من الصيف إلى درجات ما تحت الصفر في أرض العجائب الشتوية

«ريكسوس مارينا».. من قلب أبوظبي وجهة فندقية مميزة للارتقاء بتجربة النزلاء

قصر الحصن المهيب أعرق صرح تاريخي ورمـز وطني يعكـس تطور أبوظـبي



كريم طارق - أبوظبي



ما بين أسرع أفعوانية في العالم داخل «عالم فيراري» وأول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط «سي وورلد»، إلى جانب أرض العجائب الشتوية «سنو أبوظبي»، لا يسعنا إلا قول «صيف واحد لا يكفي في أبوظبي».



فعشاق السياحة والترفيه في هذا العام على موعد مع الكثير والكثير من التجارب العائلية والترفيهية المميزة في تلك المدينة الساحرة الرامية في خططها السياحية إلى استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023.



أما عشاق التاريخ والثقافة والفنون أيضا فلن يسعهم الوقت لزيارة جملة من المرافق والمنشآت ذات الطابع التراثي والحضاري المميز، لتبحر بزوارها مع مختلف الحضارات والتحف الفنية والتراثية المميزة.



تشرفت وعلى مدار 4 أيام بأن أمثل «الأنباء» ضمن وفد إعلامي خليجي لزيارة أبوظبي، وذلك بدعوة كريمة من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إذ تأتي تلك الزيارة ضمن برنامجها السياحي والترويجي الذي تقدمه ضمن صيف 2023 تحت شعار «صيف واحد لا يكفي».



ريكسوس مارينا



يعد فندق ريكسوس مارينا أبوظبي الواقع في قلب أبوظبي، معلما معماريا يجمع بين أفضل ما في الثقافة العربية والتركية، ليمثل وجهة مميزة للغاية، ويرتقي بتجربة النزلاء من خلال التصميم المذهل، ووسائل الراحة، والأجواء، وفن الطهي، والترفيه، والضيافة.



كما يعكس ريكسوس مارينا تنوع أبوظبي كمدينة عالمية مليئة بالتجارب الثرية وكأرخبيل يتميز بتراث طبيعي ومائي غني، ليدمج أبوظبي بسلاسة ليروي قصة مدينة الترفيه والسياحة.



فيما يتألف ريكسوس مارينا أبوظبي من 563 غرفة نزلاء فسيحة وجناحا، كلها مجهزة بوسائل راحة فاخرة، ومنطقة خارجية جاذبة للغاية تضم 3 مسابح، ومنطقة مسبح منفصلة للأطفال، وشاطئ من الرمال البيضاء مع شاليهات خاصة، و10 منافذ مميزة، وردهة بريفيه لاونج فاخرة تتميز بإطلالات بانورامية على الخليج العربي، ومنتجع صحي مجدد للنشاط ومركز لياقة بدنية حديث، و10 غرف اجتماعات خاصة مزودة بأحدث المعدات السمعية والبصرية، وقاعة احتفالات كبيرة تتسع لما يصل إلى 1000 ضيف.



متحف اللوفر.. منارة ثقافية



يعد متحف اللوفر أبوظبي الواقع في جزيرة السعديات، منارة ثقافية تجمع مختلف الثقافات وتسلط الضوء على قصص الإنسانية المشتركة لنتأملها من منظور جديد تضرب جذوره في القيم الإنسانية العالمية.



ليشكل هذا المتحف الذي يعد الأول من نوعه من المنطقة فرصة فريدة من نوعها تجمع ما بين التقدم الثقافي والانفتاح الذي تعكسه رؤية الإمارات العربية المتحدة من جهة، والخبرة الفرنسية في عالم الفن والمتاحف من جهة أخرى، بهدف تسليط الضوء على جوهر الإنسانية، ليعرض المتحف الإنجازات الثقافية للإنسانية من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا.



وبالإضافة إلى ما يشكله المتحف من ثروة إنسانية تضم الكثير والكثير من المعروضات الفنية القيمة، فإنه أيضا أشبه بمدينة مصغرة تعانقها المياه، يصل الزائر إليها عبر البر أو البحر، ليمكن للزوار استكشاف 55 مبنى منفصلا في تجربة مماثلة لتجربة التجول في شوارع ضيقة لمدينة عربية، إذ يضم 23 مبنى من هذه المباني قاعات العرض، وهي جميعها مستوحاة من المنازل المنخفضة في المنطقة المحلية.



قصر الحصن وبيت الحرفيين



كان قصر الحصن على مدار السنين مقرا للحكم ومنزلا للأسرة الحاكمة ومقرا للحكومة في أبوظبي، ويشمل المجلس الوطني الاستشاري والأرشيف الوطني وقد أسسه المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويعد قصر الحصن المهيب أعرق صرح تاريخي في أبوظبي ويشمل برج المراقبة، المبني في تسعينيات القرن الثامن عشر لحماية طرق التجارة الساحلية وحماية المجتمعات المتنامية على الجزيرة.



تحول القصر إلى متحف وطني في العام 2018 بعد أن خضع لأكثر من عقد لأعمال ترميم مكثفة، ويعد رمزا وطنيا يعكس تطور أبوظبي من منطقة اعتمدت على صيد السمك واللؤلؤ في القرن الثامن عشر إلى واحدة من أروع المدن العالمية الحديثة، ويحتضن في أروقته مجموعة من القطع الأثرية والمواد الأرشيفية التي يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد.



وفي ذات المكان التراثي الخلاب، يقع بيت الحرفيين في قصر الحصن وهو مركز يروج للحفاظ على التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحرف التي تم إنشاؤها من الموارد الطبيعية للأرض، بما في ذلك الصحراء والواحات والساحل والبحر، إذ حرصت الإمارات على تناقل مهارات هذه الحرف عبر أجيال عديدة، ويقدم بيت الحرفيين دورات تدريبية وورش عمل تعليمية وفعاليات أخرى للحفاظ على هذه التقاليد المهمة على قيد الحياة.



عالم فيراري وأسرع أفعوانية في العالم



أما إذا كنت من محبي السرعة وعالم السيارات، فأنت على موعد مع واحدة من أفضل التجارب النابضة بالأدرينالين، وبالتحديد مع «عالم فيراري» موطن أسرع أفعوانية في العالم، وأعلى رحلة دائرية، وأطول هيكل فضاء شيد على الإطلاق في العالم.



فهذه التجربة الواقعة في جزيرة ياس الساحرة، لا يمكن وصفها خاصة أنك في أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري التجارية، لتعيش معها عروض السحر والممتع بتجارب عالم السيارات الإيطالية وخوض شعور سائقي فيراري، بينما يقضي أيضا أطفالك أمتع أوقاتهم في مجموعة كبيرة من الألعاب المخصصة لهم أيضا.



سنو أبوظبي



بدرجات حرارة منخفضة تصل إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر و500 ملم من مسحوق الثلج، أنت على موعد مع واحدة من أمتع التجارب الترفيهية في أبوظبي، وبالتحديد في الريم مول وبداخل «سنو أبوظبي» ستعيش أنت وعائلتك أجمل وأمتع الأجواء الشتوية في فصل الصيف.



فمن خلال 12 لعبة و17 منطقة مسلية موزعة على ما يقرب من 10 آلاف قدم مربعة، كل ما عليك هو أن ترتدي المزيد من الملابس والقفازات التي يوفرها لك القائمون على «سنو أبوظبي» لتخوض هذه التجربة من أرض العجائب الشتوية.

«سي وورلد».. المحيط الذي يجمعنا

تمثل «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، والتي تروي قصة المحيط الذي يجمعنا لإبراز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، وتمثل مصدر إلهام للحفاظ على حياة كوكبنا، بينما توفر «سي وورلد أبوظبي» للضيوف أفضل التجارب التفاعلية ضمن ثمانية عوالم فريدة تضم كل منها مرافق وجولات متميزة وتجارب للتفاعل عن قرب مع الحيوانات البحرية، وعروضا تعليمية وجولات ترفيهية ملهمة، فضلا عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.



تلتزم «سي وورلد أبوظبي» بتوفير أعلى معايير الرفق بالحيوان بناء على أفضل الممارسات التي وضعتها منظمات رعاية الحيوان المعترف بها دوليا، فضلا عن أنها تحتضن أيضا مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أبوظبي»، وهو أول مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة.



ولأن الحقائق والأرقام دائما ترسم لنا مدى روعة وجمال هذا المكان الترفيهي الرائع، ستقدم لكم مجموعة من الحقائق التي تجعل من «سي وورلد» من أبرز المعالم السياحية والترفيهية التي لابد من زيارتها في أبو ظبي، حيث تضم:



- 8 عوالم غامرة



- أكثر من 100.000 حيوان



- أكثر من 15 تجربة ولعبة تفاعلية



- أكثر من 100 تجربة مع الحيوانات وعروض تقديمية، تشمل أكثر من 10 تجارب عن قرب مع الحيوانات



- أكثر من 20 شخصية وأداء مباشر



- أكبر حوض مائي للحياة البحرية في المنطقة



- 18 تجربة طعام



- 13 متجرا





