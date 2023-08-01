محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة المقاولون العرب بدأت بتنفيذ اعمال البنية التحتية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية في الكويت، مضيفة أن هذا المشروع يمثل جزءا من المخطط الرئيسي لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية الواقعة في محافظة العاصمة.



وأشارت المجلة الى ان الهيئة العامة للرعاية السكنية منحت في مارس الماضي الشركة المذكورة عقد بناء بقيمة 368 مليون دولار، ويتضمن المشروع إنشاء طرق وشبكات خدمات المرافق وخزانات مياه الأمطار وشبكات المياه العذبة وشبكات المياه المالحة والمرافق المرتبطة بها.



وتبلغ مدة تنفيذ الأعمال الإنشائية ثلاث سنوات بحسب مصادر وزارية.



وختمت ميد بالقول ان شركة فوستر اند بارتنرز البريطانية قامت بوضع التصميمات والمخطط الرئيسي لمشروع ضاحية جنوب صباح الأحمد. ويتضمن المخطط بناء ضاحية سكنية تضم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية. وتجري اقامته على مساحة 6150 هكتارا ويقع على مسافة 70 كيلومترا جنوبي الكويت.