اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت أعمال البرنامج الصيفي للتدريب القانوني «تمكين» يوم الأربعاء الماضي، وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع بأن هذا البرنامج يهدف إلى خلق كوادر قانونية مؤهلة تمكنهم من امتلاك المهارات التي تؤدي إلى إعداد جيل مبدع ومبتكر، وهو الدور المحوري والأساسي الذي حرص عليه المركز في ظل العصر الرقمي ليكونوا قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة واتساع نطاق المعرفة العلمية لتشمل أحدث الاتجاهات التشريعية والقانونية، بما يفتح لهم آفاقا للإبداع والابتكار ويوفر لهم فرصا متميزة لدخول سوق العمل، وتمكين القانونيين حديثي التخرج من الجوانب القانونية المهمة لعمل القانوني المتخصص، ونقلهم من حيز الجانب النظري إلى مساحة الجانب الواقعي العملي وترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر ثقافة التحكيم المؤسسي، وذلك من خلال البرنامج التدريبي التخصصي «تمكين» الذي أطلقه المركز، وانطلق منذ تاريخ 18/6/2023 وامتد على مدار شهر كامل وهي تعد أطول فترة تدريبية في تاريخ المركز.



وبين الشايع أن المركز وإيمانا منه بأهمية دور التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات محليا وعالميا قد أفرد عددا من الحقائب التدريبية المتخصصة بغية رفع كفاءة المتدربين بما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة والخريجين وصولا الى تحقيق أهداف البرنامج الذي يتلخص في عدة نقاط، أهمها: توسيع القاعدة المعرفية لدى المشاركين لتشمل أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التشريع القانوني، وآليات فض المنازعات التجارية والوسائل البديلة في هذا المجال، كما ساهم البرنامج أيضا في فتح آفاق الإبداع والابتكار لدى المشاركين مما يعظم من فرصهم في اقتحام سوق العمل، وتمكين المشاركين من طلبة القانون وحديثي التخرج وغيرهم من الجوانب العملية المهمة للعمل في المجال القانوني.



وقد تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي العديد من الندوات والحلقات النقاشية والمحاضرات وورش العمل التي تم تقسيمها على ثلاث مراحل مستقلة ومتسلسلة:



المرحلة الأولى: التحكيم التجاري. المرحلة الثانية: الوساطة والتوفيق. المرحلة الثالثة: المهارات القانونية. وحاضر بالبرنامج نخبة من القياديين وأساتذة القانون والأكاديميين وخبراء التحكيم من قطاعات مختلفة محليا وإقليميا، الذين بلغ عددهم 21 محاضرا، وبلغت ساعات التدريب اكثر من 60 ساعة تدريبية تم التركيز فيها على التطبيقات العملية عنها من النواحي النظرية بنسبة 80% بهدف جعل المتدرب أكثر استفادة وإتقانا لموضوعات البرنامج التدريبي. وقد اشتمل البرنامج التدريبي «تمكين» على العديد من المحاور عن مفهوم الوسائل البديلة لحل المنازعات وأهميتها وأنواعها وكذلك تخلل الدورة شرح واف لشرط التحكيم وصياغته وإجراءات تشكيل هيئة المحكمين وإجراءات سير الدعوى وعوارضها، كما تطرقت إلى التحكيم الدولي وقانون اليونسيترال النموذجي، ونبذة عن اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، كما اشتمل البرنامج على ندوة متخصصة في «بناء استراتيجيات الدفاع وإعداد المذكرات في قضايا التحكيم الدولية»، المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية وغيرها من الموضوعات والدورات. وقد أنهى البرنامج فعالياته بلقاء أبوي مع رباح الرباح مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور كل من فراس العودة المدير المساعد للشؤون الإدارية والمالية، ود.أنس فيصل التورة الأمين العام للمركز، حيث استعرض مدير الغرفة خبراته في مجال عمل الغرفة وغيرها، حيث اتسم اللقاء بالحوار الودي والنصائح الأبوية، متمنيا لهم دوام التوفيق وأن يكونوا لبنة من لبنات بناء الكويت الحديثة وصولا الى الجيل المنشود الذي يرفع بسواعده هامة الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة عالية خفاقة.