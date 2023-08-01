أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن تعزيز العلاقات الخليجية- العراقية يعود بالمنفعة المتبادلة وفقا للمصالح المشتركة ويوطد أسس التعاون بينهما. جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد أمس.



وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات أهمها: متانة أواصر العلاقات بين مجلس التعاون والعراق، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات، كما تم استعراض خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة 2019ـ2024، ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق، مؤكدا أن «هذا المشروع هو رسالة أخوية لحكومة وشعب العراق الشقيق، مفادها بأن استقرار العراق هو أولوية لدى دول المجلس لما يربطنا بهم من علاقات أخوية وأواصر تعاون مشتركة».



وجدد البديوي، في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على موقعها الإلكتروني الرسمي، دعوة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بشأن تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات والتأكيد على أهمية دعمه في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربيةـ الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.



من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي أن أبواب بلاده مفتوحة أمام الشركات الخليجية، مشددا على أن «العلاقات بين العراق ودول التعاون الخليجي متينة وقوية»، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).



وأضاف حسين خلال مؤتمر صحافي مع امين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عقب مباحثاتهما في بغداد أن «الربط الكهربائي مع الخليج كان محورا أساسيا من بين النقاش»، مبينا «اننا نشجع دخول الشركات الخليجية للعراق»، لافتا إلى أنه «تم التطرق الى المنتدى العراقي- الخليجي الذي سيعقد في إمارة الشارقة».