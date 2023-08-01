رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر البنزين «أوكتان 95» بمقدار 1400 ليرة سورية لليتر الواحد، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من شهر.



ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أمس. وحددت الوزارة ـ في قرارها الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) ـ سعر مبيع ليتر البنزين بـ 10 آلاف ليرة سورية بدلا من 8600 ليرة، وهو السعر الذي كانت قد حددته في 6 من يوليو الماضي. وبحسب نص القرار، فإن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية لليتر الواحد.



وتعتبر هذه الزيادة الخامسة على سعر البنزين «أوكتان 95» خلال ما يقارب ثمانية أشهر، ليرتفع سعر الليتر بذلك بمقدار 4700 ليرة، حيث كان سعره في بداية العام 5300 ليرة فقط.



في موازاة ذلك، نقل موقع «أثر» انه تم ايضا تخفيض مخصصات البنزين الأوكتان 95 للسيارات الخاصة من 600 لتر شهريا إلى 120 ليترا شهريا، أي ما يقل عن الثلث.



وظهرت في الرسالة الخاصة بمخصصات البنزين عبر «البطاقة الذكية» انه تم تعديل على مخصصات مادة البنزين للسيارات الخاصة لتصبح 30 ليترا اسبوعيا.