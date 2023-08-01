أكد الفنان يعقوب عبدالله انه اتجه الى عالم الغناء وسيتفرغ لعالم الموسيقى والغناء بالذات عالم أغاني (الراب) التي يحبها ويعشقها.



كما أشار الفنان يعقوب عبدالله الى انه بصدد اختيار اسم فني جديد لبداية هذا المشروع والمشوار الفني الجديد في تجربته الفنية، حيث اختار اسم (أسد) - بوصفه ملك الغابة - كما علق يعقوب على أسباب اختيار اسمه الفني والغنائي الجديد.



وأشار الفنان يعقوب عبدالله (اسد) الى انه وقع عقدا مع احدى كبريات شركات الإنتاج الغنائي والموسيقى التي تحمل عنوان (نغمة). وستقوم هذا الشركة بإدارة أعماله ومشاريعه الغنائية والموسيقية خلال الفترة المقبلة. كما ألمح إلى أن تجربته في عالم الغناء والإنتاج المشترك ستكون مع النجم العالمي - دافي - حيث قاما بوضع اللمسات الأخيرة على عملهما المشترك الجديد الذي تم إنجازه في اكبر الاستديوهات العالمية.



من ناحية أخرى، بارك المطرب الفنان خالد ميامي (نجم فرقة ميامي) خطوة الفنان يعقوب عبدالله الذي وصفه بأنه يمثل أحد الكوادر الفنية المتميزة.