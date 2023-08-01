يعقوب العوضي



تعاقد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي كاظمة مع 3 لاعبين استعدادا لمنافسات الموسم الجديد وهم محمد البنا ومحمد الشريف وطلال أحمد، ووقع اللاعبون عقودهم في مقر النادي بحضور مدير اللعبة خالد البحوه والمدرب الوطني سعد يعقوب.



إلى ذلك، يصل البلاد الخميس المقبل مدرب الفريق الأول الإيراني جواد شمامي والمحترف الروسي آرتيم والمحترف الألماني إيغور. وسيبدأ البرتقالي تحضيراته السبت المقبل عبر التدريبات اليومية على صالة النادي.



وفي هذا الإطار، أكد البحوه أن التعاقدات تأتي في إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين وتغطية النقص في بعض المراكز التي نحتاجها.