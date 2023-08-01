استقبل مدير عام هيئة الرياضة يوسف البيدان وفد منتخبنا الوطني للكراتيه بعد مشاركته في بطولة آسيا التي اختتمت أخيرا في ماليزيا وحقق خلالها اللاعب محمد حسين فضية كاتا فردي وزميله عمر الجاسم برونزية وزن تحت 75 وفضية كاتا جماعي وبرونزية قتال جماعي.



واستعرض البيدان الدور الذي تقوم به «الهيئة» من خلال تسخيرها كل الإمكانات في سبيل إعداد وتجهيز ودعم الرياضة الكويتية بالطريقة المثالية، مما يعود بالفائدة وتحقيق الإنجازات.



من جهته، أعرب رئيس اتحاد الكراتيه فايز الديحاني، عن شكره وتقديره لدعم وتشجيع البيدان للاعبين وحفاوة الاستقبال التي حظي بها اللاعبون.