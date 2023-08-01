سجلت هيناتا ميازاوا هدفين ومررت كرة حاسمة، فقادت اليابان إلى فوز ساحق على إسبانيا 4-0 وتصدر مجموعتها الإثنين في ويلينغتون، ضمن كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.



وفي الدور ثمن النهائي، تلعب اليابان، بطلة 2011، مع النرويج وإسبانيا مع سويسرا.



وخاضت إسبانيا واليابان المباراة بعدما سبق أن ضمنتا تأهلهما الى الدور الثاني من الجولة الماضية لينحصر الصراع بينهما على صدارة المجموعة، علما ان نقطة واحدة كانت تكفي المنتخب الاسباني لتبوؤ الصدارة. إلا أن اليابانيات قدمن أداء هجوميا رفيعا وتقدمن 3-0 مع نهاية الشوط الاول، ليؤكدن حضورهن القوي في البطولة.



ورفعت ميازاوا رصيدها التهديفي الى 4 في البطولة، فيما أضافت ريكو أويكي ومينا تاناكا الهدفين الآخرين في عرض مهيمن للمنتخب الآسيوي.