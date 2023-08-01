ارتقت التونسية أنس جابر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للتنس، على حساب الفرنسية كارولين غارسيا، فيما لاتزال الپولندية إيغا شفيونتيك مهيمنة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا. وكانت جابر بلغت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عندما خسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 4-6 و4-6 في 15 يوليو.



في المقابل، تواجه غارسيا خطر فقدان الكثير من النقاط في النصف الثاني من الموسم، بعد بلوغها نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي وتتويجها في بطولة «دبليو تي ايه» الختامية.



ولدى الرجال، دخل الفرنسي أرتور فيس لائحة الخمسين الأوائل للمرة الأولى، فيما بقي الإسباني كارلوس ألكاراز متربعا على الصدارة أمام الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.



فيس (19 عاما) الذي خسر السبت في نصف نهائي دورة هامبورغ أمام الألماني ألكسندر زفيريف، ارتقى 24 مركزا وبلغ التصنيف 47.



ولم تحصل تغييرات كبيرة على لائحة العشرين الأوائل، فارتقى زفيريف ثلاثة مراكز وأصبح في المرتبة السادسة عشرة.