الدوحة ـ فريد عبدالباقي



انتزع السد القطري صدارة المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وذلك بعد فوزه الصعب على الهلال السعودي 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات. بادر الهلال بالتسجيل عن طريق البرازيلي ميشيل ديلغادو في الدقيقة العاشرة، وأدرك السد التعادل بواسطة نجمه الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 40، ثم تقدم السد عن طريق طارق سلمان في الدقيقة 51، وسجل الهلال الهدف الثاني من ضربة جزاء لسالم الدوسري في الدقيقة 68، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل الإكوادوري غونزالو بلاتا هدف الفوز للسد.



وبهذه النتيجة رفع السد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وتجمد رصيد الهلال عند نقطة واحدة، فيما تساوى الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي بنقطتين لكل منهما بعد تعادلهما 1-1. وفي الجولة الثالثة يلعب السد مع أهلي طرابلس، بينما سيصطدم الهلال بالوداد.



على صعيد متصل، اعتذر بونجاح من جماهير نادي الهلال إثر احتفالية أثارت غضب جماهير الزعيم الهلالي، عقب تسجيله هدف التعادل للسد قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، حيث أشار المهاجم إلى جماهير الهلال بالسكوت، ما أغضب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال حيث دخل اللاعبان في مناوشات انتهت بحصول بونجاح على بطاقة صفراء واعتذار بونجاح لجماهير الهلال بعد دقيقة واحدة من تسجيله الهدف، حيث توجه إليهم ووضع يده على رأسه.



إلى ذلك، قاد الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الجديد الاتحاد الى بلوغ الدور ربع النهائي بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى الصفاقسي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط مقابل 4 نقاط للشرطة العراقي ونقطة للترجي التونسي فيما بقي الصفاقسي بلا نقاط. وفي المجموعة ذاتها، خيب الوداد الرياضي المغربي آمال جماهيره بعدما عجز عن تحقيق فوزه الأول في البطولة، إذ سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا وهذه المرة أمام الأهلي طرابلس الليبي 1-1. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الاولى، حسم التعادل السلبي مواجهة الترجي التونسي والشرطة العراقي. ورفع الفريق العراقي رصيده الى 4 نقاط من مباراتين، بينما تعقدت مهمة الترجي، حيث رفع رصيده الى نقطتين، ويتعين عليه الفوز على مواطنه الصفاقسي في الجولة الأخيرة مع انتظار خدمة بقية النتائج بغية التأهل الى دور الثمانية.



وكان الكويت قد لعب مساء أمس ثاني مبارياته في بطولة الأندية العربية لكرة القدم مع نظيره الرجاء المغربي، فيما يلعب «العميد» ثالث مبارياته في البطولة مساء الخميس المقبل مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري.