لن يكون الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير (37 عاما) ضامنا لاستعادة مركزه الأساسي في صفوف منتخب بلاده، في ظل المنافسة الشرسة من حارس برشلونة الاسباني مارك-أندريه تير شتيغن، كما ألمح الى ذلك مدرب المنتخب هانزي فليك في حديث لمجلة «كيكر».



وقال فليك: «أتمنى أنا وجميع الألمان عودة مانويل نوير كما نعرفه جميعا، فيما يتعلق بالمنتخب، يتعين علينا القول بأن مارك-اندريه تير شتيغن حاسم مع برشلونة وقام بأشياء جيدة معنا»، راسما علامة استفهام كبيرة على إمكانية عودة مانويل في مركزه الأساسي.



وتعرض نوير لإصابة خطيرة بكسر في ساقه بعد سقوطه في رحلة تزلج في ديسمبر الماضي وغاب عن باقي الموسم وكان يأمل ان يكون جاهزا بدنيا للمشاركة في استعدادات بايرن ميونيخ للموسم الجديد لكنه غاب عن معسكر الفريق البافاري منتصف يوليو وتدرب فرديا خلاله، كما غاب عن جولة الفريق الآسيوية أخيرا.



ويعيش المنتخب الألماني أزمة حقيقية بعد خروجه من دور المجموعات في مونديال قطر الأخير، علما بانه يستضيف كأس أوروبا صيف عام 2024 وبالتالي يشارك في النهائية بصفته الدولة المنظمة وسيخوض ما مجموعه 15 مباراة ودية. وحقق المنتخب الألماني نتائج مخيبة خلال النافذة الدولية في مارس ويونيو الماضيين، حيث مني بثلاث هزائم أمام بلجيكا 2-3 وكولومبيا 0-2 وبولندا 0-1 كما تعادل مرة واحدة مع أوكرانيا 3-3 وحقق فوزا وحيدا على البيرو 2-0.



أدت هذه النتائج الى زيادة الضغوط على فليك، علما بأن الاتحاد الألماني جدد الثقة به حتى كأس أوروبا بعد الإخفاق المونديالي.