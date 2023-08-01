تسلم نائب رئيس اللجنة المنظمة وأمين عام اللجنة الأولمبية القطرية جاسم البوعينين علم استضافة بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024، التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير المقبل، بصحبة مدير عام البطولة ورئيس الاتحاد القطري للسباحة خليل الجابر، وذلك على هامش بطولة العالم للألعاب المائية «فوكوكا اليابان 2023».

وقام رئيس الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) د.حسين المسلم بتسليم البوعينين علم الاتحاد الدولي، إيذانا ببدء رحلة تنظيم الدوحة للنسخة الـ 21. وتشكل بطولة العالم في قطر خطوة على طريق أولمبياد باريس 2024، ما يوفر فرصا للسباحين والسباحات للتأهل إلى العرس الأولمبي.