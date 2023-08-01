توقعت دراسة علمية أن يزيد عمر الإنسان إلى ما يصل إلى 120 عاما في غضون عقود بفضل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والمعرفة المكتسبة من جائحة كوفيد-19، حسبما أفاد التلفزيون السويدي.



وقال إغنات كولكوف، وهو باحث في جامعة مالاردالين، للتلفزيون السويدي إن «توقعنا هو عمر يتراوح بين 100 و120 عاما في غضون 50 عاما أو نحو ذلك، على الأقل في البلدان المتقدمة».



وشرح كولكوف عن نتائج الدراسة التي أجريت مع زملائه في جامعات في فنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة ونشرت في مجلة «فيوتشرز» العلمية أنه من المتوقع أيضا أن يكون كبار السن أصحاء مثل أولئك الذين هم في الأربعينيات من العمر - ويرجع الفضل في ذلك إلى التقدم التكنولوجي السريع.