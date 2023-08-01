ينتظر محبو القمر متعة مزدوجة في شهر أغسطس الجاري، مع ظهور قمرين مكتملين أكبر من المعتاد خلال شهر.



وسيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض اليوم ومرة أخرى في 31 أغسطس، في مداره البيضاوي حول كوكبنا.



وسيظهر كلا القمرين كاملين بالحجم نفسه تقريبا، وفقا لمجموعة علماء الفلك الألمان الهواة وهي جمعية أصدقاء النجوم، ويعتبر المشهد المزدوج ممكنا لأن الدورة بين قمرين كاملين هي 29.5 يوما، لكن شهر أغسطس 31 يوما. وسيكون القمر قد وصل اليوم إلى اقرب نقطة له إلى الأرض الساعة التاسعة والنصف ليلا.. وفي نهاية الشهر، سيكون القمر في أقصى درجات اكتماله في الساعة الثالثة والنصف صباحا، بعد عدة ساعات من طلوع القمر.



ونادرا ما يكون هناك قمران كاملان في شهر تقويمي واحد، الثاني الذي يسمى «القمر الأزرق» في العديد من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، ولن يحدث ذلك مرة أخرى حتى 31 مايو 2026.



وبالنسبة للقمرين الكاملين في أغسطس، ستكون المسافة بين الأرض والقمر حوالي 357 ألف كيلومتر، ويبلغ متوسط مسافة بين الأرض والقمر في مداره حوالي 380 ألف كيلومتر.