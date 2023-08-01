بيروت - خلدون قواص



أبدى النائب فؤاد مخزومي استغرابه بأن يمرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مشروع قانون من شأنه التشريع لاستنزاف الاحتياطي الإلزامي للمصرف المركزي واستنزاف المزيد من أموال المودعين، معتبرا أن هذا سوء إدارة لأموال اللبنانيين.



وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، إن مصرف لبنان صرف أموال الناس تحت غطاء الدعم والصيرفة، والحديث عن عقد جلسة تشريعية لمد اليد إلى أموال المودعين غير مقبول، مشددا على أنه من الأجدى أن يجتمع النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.



وعن خطة الطوارئ التي أعلن عنها نواب الحاكم الأربعة، تمنى مخزومي لو أنهم قدموها مع بداية الأزمة ورفعوا الصوت عاليا لتطبيقها، معتبرا أنها ستكون جيدة إذا كانت مرتبطة بالإصلاحات وبالمنصة التي طالب بها صندوق النقد الدولي.



وأضاف أن هؤلاء النواب جرى تعيينهم عام 2020، أي إنهم دخلوا اللعبة وهم على دراية بحيثياتها، متمنيا عليهم تحمل المسؤوليات التي وافقوا عليها منذ 3 سنوات، فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من الفساد وسوء الإدارة.