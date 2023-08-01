أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وبدء موسم صيده في المياه الإقليمية الكويتية في الأول من سبتمبر المقبل. وقال نائب المدير العام للثروة السمكية محسن المطيري لـ«كونا» إن الهيئة أصدرت القرار رقم 695 لسنة 2023 والذي يقضي بالسماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.



وأضاف ان موسم صيد الروبيان يبدأ اليوم في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويستمر حتى نهاية يناير 2024، فيما يبدأ موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية في الأول من سبتمبر المقبل لأصحاب تراخيص الجر الخلفي وذلك بعد حظر صيده لأكثر من 6 أشهر حفاظا على ثروات البيئة البحرية وإثراء للمخزون السمكي وزيادة وفرته مستقبلا.