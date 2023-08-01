تمكن المنتخب الوطني للدراجات المائية المنبثق عن النادي البحري الرياضي من تحقيق المراكز الأولى في بطولة فرنسا الدولية للعبة، والتي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس.



وأسفرت نتائج المنتخب المشارك في البطولة، التي تعتبر الجولة الثانية من بطولة «أبطال العالم»، عن تحقيق البطل العالمي محمد بوربيع المركز الأول في فئة «برو جي بي لكبار المحترفين»، فيما حقق زميله محمد الباز المركز الثاني في الفئة نفسها ليحافظ على تصدره الترتيب العام للقب 2023.



وحقق البطل الواعد فهد الريس المركز الثاني في فئة «ستوك للمبتدئين»، فيما لم يحالف الحظ البطل سالم المطوع.



وقال بوربيع إن هذا «الإنجاز» أثبت قدرة الشباب الكويتي على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل الرياضية العالمية.



وأكد عزمه وجميع أعضاء الفريق على مواصلة اعتلاء منصات التتويج ورفع علم البلاد عاليا بما يعكس قدرات الشباب الرياضي الكويتي.



وتقدم بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة والنادي البحري الرياضي على دعم الفريق «ما كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه المراكز المتقدمة».