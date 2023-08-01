تخطى الألماني ألكسندر زفيريف الصربي لاسلو دجيري بمجموعتين متتاليتين ليحرز لقبه الأول منذ ما يقارب العامين وذلك في مسقط رأسه هامبورغ.



وفاز المصنف الثاني عالميا سابقا باللقاء 7-5 و6-3 في اقل من ساعتين ليحرز لقبه الاول منذ العام 2021 عندما فاز ببطولة الـ «ATP»، والعشرين في مسيرته.



وخاض ابن الـ 26 عاما المباراة النهائية الأولى له أيضا منذ دورة مدريد في مايو 2022، بعدما عانى من إصابة قوية في الكاحل خلال بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، وخضع بعدها لعملية جراحية أبعدته طويلا عن الملاعب.



وبدا المصنف رابعا خصما صعب المنال على دجيري، ليحقق فوزه الثالث من اصل ثلاث مواجهات جمعت اللاعبين، كما احرز اللقب دون أن يخسر أي مجموعة في الدورة.



وأصبح أول لاعب ألماني منذ مايكل ستيتش عام 1993 الذي يفوز في هامبورغ على الأرض الرملية.