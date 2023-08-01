أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن سباقه الثامن تواليا بحلوله في المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى أمس الأول، على حلبة سبا فرانكورشان المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.



وحل زميله المكسيكي سيرخيو بيريس في المركز الثاني، في حين جاء شارل لوكلير (فيراري) من موناكو ثالثا.



وتابع فيرستاين زحفه بقوة نحو لقب الثالث تواليا في بطولة العالم بعد أن وسع الفارق عن بيريس بالذات الى 125 نقطة.



وقال فيرستابن بعد فوزه: «كنت أدرك أننا نملك سيارة رائعة، كان يتعين علي تحاشي أي مشكلة عند اللفة الأولى من السباق».



ويسيطر فريق ريد بول على بطولة الموسم الحالي بشكل مطلق بدليل فوزه في جميع السباقات.



وإذا نجح الهولندي في إحراز السباق المقبل سيعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل عام 2013 عندما حقق الأخير الفوز في 9 سباقات تواليا.