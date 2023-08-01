محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، أن الإدارة العامة للمنافذ شرعت في إلزام القادمين إلى البلاد «الخليجيين» بإجراء البصمة البيومترية كخطوة أولى قبل السماح بدخول البلاد في حال لم يقوموا بإجرائها قبل السفر.



وأضاف المصدر: إلزامية البصمة للوافدين مرهونة بكثافة الرحلات التي تصل إلى المطارات بحيث يقيم القيادات المعنية عدد الرحلات وأعداد القادمين، وفي حال إمكانية إنجاز البصمة لهم في غضون ساعات يطلب منهم الانتظار، وفي حال وجود كثافة كبيرة يسمح لهم بالمغادرة، لافتا إلى ان هناك رحلات ألزمت جميع الوافدين والخليجيين بالبصمة، وأن جميع المنافذ تتوافر بها أجهزة للبصمة وأنها تجرى في غضون نحو دقيقة.



وبالنسبة للمواطنين، قال المصدر: ليس هناك إلزام لهم حال حضورهم من الخارج حتى الآن، داعيا الجميع الى أخذ المواعيد لهذا الغرض والاستفادة من المراكز المتوافرة في المحافظات وأيضا في عدة مجمعات.



يشار إلى أن السفر إلى خارج البلاد لا يشترط معه عمل البصمة، إذ يسمح بالسفر لمن لم يجرها، أما في حال العودة فسيلزم بها قبل المغادرة.