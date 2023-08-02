أسامة أبو السعود



‏قال المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية سلمان الكندري إن وزير الإعلام ووزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري أصدر قرارا وزاريا يسمح بالندب والنقل الداخلي بين إدارات قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والمراكز التابعة لها خلال شهري يوليو وأغسطس وعطلة الربيع بعدما كان النقل والندب قاصرا على شهر يونيو فقط من كل عام.



وبين الكندري أن تقديم طلبات النقل سيكون متاحا من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية بصفة مستمرة على أن تصدر قرارات النقل والندب فيها خلال الفترتين اللتين حددهما القرار، مبينا أن هذا القرار جاء متسقا مع رؤية الوزارة لتطوير المنظومة الإدارية في هذا القطاع الحيوي ولضمان سير العمل بفعالية وكفاءة لتحقيق الإنجازات في قطاع الدراسات من ناحية التثقيف الشرعي في الفقه والتفسير والسيرة النبوية الشريفة. وأكد حرص الوزارة، وبتوجيهات من الوزير عبدالرحمن المطيري، على توفير بيئة جاذبة وممكنة لجميع الموظفين والمتعاملين مع الوزارة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتبني المبادرات الإبداعية تحقيقا لرؤية الوزارة بالريادة في العمل الإسلامي.