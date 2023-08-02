

بداح العنزي



صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه 3/2023 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد في 10 يوليو الماضي. تجدر الإشارة إلى ان ابرز القرارات المعتمدة كالآتي:



٭ مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة.



٭ مشروع تطوير أسواق المباركية واعتماد استعمالات ومكونات المشروع ونسب البناء والتي تشمل الاستعمالات الثقافية والترفيهية والتجارية، وفندق وسراديب كمواقف سيارات ومواقع لفرز وإدارة النفايات.



ونوه الشعلة بالآتي:



٭ القرار م ب/رو/21/3/2023 د2 بشأن الموافقة على التمسك بالقرار م ب/ف 249/20/2023/15 د1 20 د1 الآتي نصه: الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 25 من القانون 33/2016 في شأن بلدية الكويت.