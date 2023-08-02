محمد راتب



بعد ترقب وصوله إلى مزادات سوقي شرق والفحيحيل بشوق كبير، استقبل عشاق الروبيان الكويتي مشاهد السلال الملأى به في أول يوم من فترة السماح بصيده في المنطقة الاقتصادية الخاصة التي انطلقت أمس الثلاثاء ببداية مبشرة قوامها 170 سلة، 100 منها عرضت في مزاد سوق الفحيحيل والـ 70 الأخرى في مزاد سوق شرق على شاطئ الخليج العربي. وانطلق الموسم الجديد للروبيان الكويتي الطازج بأسعار تتراوح بين 45 و68 دينارا للسلة الواحدة، وذلك وسط حضور ومتابعة من قبل الباعة والتجار والأفراد من المواطنين والمقيمين، في حين يتم بيع الكيلو الواحد من الروبيان الكويتي على البسطات في سوق الفحيحيل بـ 3.5 دنانير.



ويتوقع أن يشهد سوق شرق للسمك وسوق الفحيحيل نزول كميات أكبر خلال الأيام المقبلة، حيث تأخرت مراكب الصيد في رحلاتها لصيد الروبيان بسبب عدم حصول أصحابها على حصصهم من الديزل المطلوب. من جانب آخر، أكد أحد باعة البسطات في سوق الفحيحيل، أن الإقبال كان ضعيفا على الروبيان في اليوم الأول من فترة السماح، إلا أن سوق شرق كان الإقبال على المزاد فيه متوسطا، فيما كانت البسطات متوسطة الحضور من قبل عشاق الأسماك والروبيان على وجه الخصوص.