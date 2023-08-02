فهد الغانم: النتائج المالية المتميزة خلال النصف الأول تخطت كل التوقعات.. وفخورون بما حققناه

31.2% نمو إجمالي الأصول لتصل إلى مستوى 207.3 ملايين دينار كما في نهاية يونيو 2023

126.5 مليون دينار إجمالي الإيرادات المحققة خلال أول 6 أشهر من العام.. بنمو سنوي 43.34%

77.58 مليون دينار حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنهاية يونيو.. بزيادة 29.16%





أعلنت شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة قفزة بصافي أرباحها بلغت 52.42%، لتبلغ نحو 13.4 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بأرباح بلغت 8.8 ملايين دينار خلال النصف الأول من 2022.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 48.95 فلسا للسهم الواحد للنصف الأول من 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 54.32%، وذلك بالمقارنة بمعدل ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم في النصف الأول من عام 2022، والبالغة 31.72 فلسا للسهم الواحد. وأضاف بيان الشركة، أن إجمالي الإيرادات بلغ للنصف الأول من عام 2023 نحو 126.5 مليون دينار، بمعدل نمو سنوي بلغ 43.34%، وذلك بالمقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2022، والبالغة 88.25 مليون دينار. وقد بلغ إجمالي أصول الشركة كما في 30 يونيو 2023 نحو 207.32 ملايين دينار، بنمو سنوي نسبته 31.19%، وذلك بالمقارنة بإجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من 2022 والبالغة نحو 158 مليون دينار.



ولفتت الشركة في بيانها، إلى أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغ نحو 77.58 مليون دينار، وذلك بنمو سنوي نسبته 29.16%، وذلك بالمقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والبالغة 60.06 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022.



وفي ضوء هذه النتائج المالية، قالت الشركة ان مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 35 فلسا للسهم الواحد عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» م.فهد علي الغانم: «فخورون جدا بتحقيق شركة أولاد علي الغانم للسيارات نتائج مالية متميزة للنصف الأول من هذا العام، مازلنا نتخطى كل التوقعات المالية التي أعلنا عنها أثناء الاكتتاب العام الماضي، ونتائجنا في النصف الأول من هذا عام هي خير برهان».