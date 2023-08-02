محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة بيزنيس ريسيرتش كومباني، أن قيمة صناعة النفط والغاز العالمية بلغت نحو 6.747 تريليونات دولار في عام 2022، وبالتالي فإنها تسهم بحوالي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوقع التقرير ان تسجل هذه الصناعة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9% خلال الفترة من عام 2022 إلى 2032.



ويمثل التقرير أداة قيمة للاستشارات، من خلال ما يقدمه للاستشاريين من فهم شامل لمجموعة واسعة من الأسواق والقطاعات الموزعة على 27 صناعة مختلفة، ويوفر منظورا عالميا يغطي 58 منطقة جغرافية حول العالم من خلال إلقاء نظرة عامة على صناعة النفط والغاز العالمية والتي تتضمن رؤى رئيسية حول حجم سوق صناعة النفط والغاز واتجاهات صناعة النفط والغاز والحصة السوقية للصناعة، وقطاعات صناعة النفط والغاز والتحديات التي تواجه هذه الصناعة بالإضافة إلى محركات سوق النفط والغاز على نحو يغطي أكثر من 60 منطقة جغرافية للمناطق الـ 7 الرئيسية في العالم.



وقد حافظت الشركة في تقريرها الذي تضمن آخر تحديث لتوقعات نمو أسواق النفط والغاز العالمية، على النمو المتوقع بمعدل 4.9% على مدى السنوات الـ 10 المقبلة دون تغيير. وقد أخذت الشركة بالفعل في اعتبارها، الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، واستقرار أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي على المدى الطويل من خلال تحديث التوقعات السابقة. وبالتالي، فقد ظلت توقعاتها لهذا السوق كما هي خلال دورة التحديث هذه.



وتشمل الرؤى الرئيسية التي تم تناولها نظرة عامة على صناعة النفط والغاز في نموذج السوق العالمية للتقرير على سبيل المثال لا الحصر كلا من:



٭ صناعة النفط والغاز المقدرة ان تصل قيمتها الى 6.747 تريليونات دولار في عام 2022، وتمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



٭ معدل نمو صناعة النفط والغاز المتوقع بنحو 4.9% خلال الفترة من 2022 إلى 2032.



العوامل المحركة للنمو:



٭ الابتكار في عمليات وأساليب التنقيب عن النفط والغاز.



٭ تقنيات الحفر والتكرير.



٭ التقنيات المتقدمة لاستخراج النفط والغاز.



٭ أهم قطاعات صناعة النفط والغاز - كان سوق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز هو أكبر قطاع في سوق النفط والغاز، حيث استحوذ على 58.9% من الإجمالي في عام 2022.



٭ كانت الولايات المتحدة الأميركية أكبر منطقة لصناعة النفط والغاز، وهي السوق الرائد في سوق النفط والغاز، حيث استحوذت على 15.9% من الإجمالي في عام 2022.