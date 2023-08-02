القاهرة - هالة عمران



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة اعتبارا من السبت المقبل حتى الأربعاء 9 أغسطس، بحد أدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29% فأكثر ويصل عدد الطلاب إلى 22 ألفا و304 طلاب، وشعبة الرياضة بحد أدنى 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي 15 ألفا و13 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74 ألفا و923 طالبا وطالبة، ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى 112 ألفا و240 طالبا وطالبة.



وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg.



وأضاف البيان أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وأن الطلاب سيتقدمون برغباتهم لمدة 5 أيام.



ولفت البيان إلى أنه سيتم فتح المعامل بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطلاب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء في آخر يوم للمرحلة.