بشار جاسم



طرح الفنان أيمن الأعتر صاحب الصوت العذب أغنيته الجديدة بعنوان «جوه عينيك» وهي عبارة عن دويتو مع المطرب الكبير صابر الرباعي.



الأغنية من كلمات الشاعر واحد، وألحان محمود خيامي وتوزيع: محمود الشاعري ومكس وماستر: محمد صقر.



«الأنباء» هاتفت ايمن في لندن وسألته عن الأغنية، حيث قال: أغنية «جوة عينيك» هي اغنية جديدة باللهجة المصرية من كلمات الشاعر السعودي الكبير واحد، وألحان محمود خيامي، توزيع محمود الشاعري، وجاءت فكرتها عندما كنت متواجدا في موسم الرياض بشهر يناير الماضي وسمعت الاغنية عن طريق الشاعر واحد، ومنذ سمعتها لا تتخيل سعادتي، وأذكر أنني رقصت بوقتها في الاستديو من الفرحة لأني من سنتين أو اكثر كنت ابحث عن أغنية مصرية جديدة اقدمها للشعب المصري، خصوصا أن آخر اغنياتي قدمتها باللهجة المصرية بألبومي الاول اللي تم طرحه بسنة 2005 وقدمت فيه 3 أغان وهي «بحبك» و«لو اعرف» و«يا حبيبي»، يعني صار لي 18 سنة غايب عن الجمهور المصري، وحبيت تكون اغنية «جوه عينيك» هي الـ come back لي، خصوصا ان الاغنية فيها كمية فرح وحب وسعادة من ناحية الكلمات واللحن وحسيتها أغنية صيفية، وهذا وقتها، والشاعر واحد هو من أعادني للهجة المصرية، وهو صديق عزيز من سنين كبيرة وهو شاعر كبير والحلو انه كتب له باللهجة المصرية وأنا احب فكره وكتاباته.



وعن مشاركة النجم صابر الرباعي معه، يقول: «الاغنية مثل ما قلت لك عاجبتني جدا من شهر يناير وسجلتها بصوتي كقايد وبعد فترة كلمني الشاعر واحد وفاجأني وهو يقول لي ان الدويتو في هالاغنية راح يكون مع النجم صابر الرباعي وطبعا انا من عشاق صابر الرباعي ومن قبل لا احترف الغناء أنا كنت «فانز» له وكنت طاير من الفرحة وفخور اني غنيت معاه وتواصلت بالفعل مع النجم صابر وكنا متحمسين وسعيدين انا وياه وتم تركيب صوت صابر في تونس وأنا ركبت صوتي بلندن، والحمد لله يعتبر اليوم هو اليوم الخامس من طرح الاغنية والاصداء كلها إيجابية وحلوة ووصلت مشاهداتها الى 760 ألف مشاهدة ولله الحمد، وسعيد بعودتي مع روتانا أيضا».



ويختتم ايمن حديثه قائلا: «قاعدين نفكر في تصوير الأغنية في كليب حلو وجديد، لكن اللي أخرنا ارتباطات النجم صابر بالعديد من المهرجانات وأنا أيضا أجريت مؤخرا عملية جراحية وعندي ألبوم خليجي جديد أجهز له، وعندي زيارة قريبة للكويت الحبيبة، وشكرا لجريدة «الأنباء» على دعمها لي منذ البداية».