القاهرة - محمد صلاح



تحدثت الفنانة درة عن بعض الجوانب من حياتها الشخصية في طفولتها، وقالت إنها كنت تخاف في أثناء طفولتها من أي ظل تراه، مشيرة إلى خوفها من الإنسان دائما، وأضافت: «لا أخاف من العفاريت، ولن تكون أكثر شرا من الإنسان، فهو أكثر شيء شرا». وأضافت: «أشعر بالذهول عندما أرى إنسانا شريرا، ولكن الشر يكون بداخله، فهو أكثر كائن مؤذ، ويستطيع الأذى أكثر من أي عفريت». واستكملت (مازحة): «في النهاية العفريت لن يؤذي على عكس الإنسان، فهو هدفه أن يشعرك بالخوف فقط».



وأوضحت: «وأنا صغيرة لم أكن أخاف من الظلام الكامل، ولكن عندما أرى ظلا لأي شيء كنت أشعر بالخوف واعتبره عفريتا».



وكشفت درة، عن الجانب المجهول في شخصية خمسة نجوم تعاملت معهم في مسيرتها الفنية والشخصية، منهم تامر حسني، وقالت عنه خلال استضافتها في برنامج «في البوكس»: «الكثير من الناس لا يعلمون أن تامر حسني خفيف الدم بطريقة كبيرة في الحقيقة، ولكن هم على علم بكم موهبته كفنان ونجاحاته، أشعر بالراحة في التعامل معه، وهو مهتم كثيرا بعمله، وهذا أمر ظاهر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة».