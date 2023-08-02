أحمد الفضلي



تستعد الفنانة مرام البلوشي للقاء جمهورها في المملكة العربية السعودية بعد فترة غياب ليست بالطويلة، حيث ستشارك مرام في عروض مسرحية الرعب الكوميدية «الطابق الثاني»، والتي من المقرر أن يتم عرضها في المملكة الشهر الجاري بعد النجاح الكبير الذي حققته عروض الكويت.



وأعربت مرام عن بالغ سعادتها بلقاء جمهورها في المملكة العربية السعودية لما يحمله هذا الجمهور من تقدير واحترام ودعم للفن والفنانين، حيث يعد الجمهور السعودي من اقوى الجماهير في عملية التفاعل مع الفنان اثناء عروض أي عمل مسرحي، والفن الكويتي كان ولايزال له حب كبير من اهلنا في السعودية، وهالشي من زمن اول من ايام رواد الفن الكويتي امثال القدير الراحل عبدالحسين عبدالرضا والكبار سعد الفرج وحياة الفهد وسعاد عبدالله، فجميعهم لهم جمهور وحب كبير في السعودية والجيل الحالي في المملكة يعشق الفن الكويتي.



وأضافت مرام، خلال حديثها لـ «الأنباء»، انها تتوقع نجاحا كبيرا للمسرحية يأتي امتدادا لما تحقق في عروض الكويت، خصوصا ان العمل يحتوي على كل عوامل النجاح بوجود الفنان والمخرج والمنتج عبدالعزيز المسلم الذي يشارك في بطولة المسرحية ويتكفل بإخراجها وكتابة النص خلاف عودة القديرة هدى حسين للمسرح، ويشارك في العمل عبدالله المسلم وعبدالله الحمادي وشيماء قمبر وغيرهم من النجوم.



وفيما يتعلق بجديدها الفني للفترة المقبلة، افادت مرام بأن الأيام القادمة ستشهد عودتها لبروفات المسرحية قبل السفر للمملكة، وهناك عدة عروض مقدمة لها لأعمال تلفزيونية مازالت في مرحلة قراءتها لاختيار الانسب من بينها والمشاركة من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل.