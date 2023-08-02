مبارك الخالدي



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك إثر خسارة الأبيض مساء أول من امس أمام فريق الرجاء المغربي 0-2 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال المقامة حاليا في السعودية والتي تستمر حتى 12 الجاري، «كانت مباراة قوية أمام فريق قوي ويلعب في دوري أقوى، ورغم ذلك حاولنا تحسين الفريق، لكن الأخطاء مازالت تتكرر في كل مباراة وهذا ما عانيناه في المباراتين سواء أمام الوحدة الإماراتي أو الرجاء.

وكان «الأبيض» قد تلقى الخسارة الثانية تواليا في البطولة، حيث كانت الأولى أمام الوحدة الإماراتي 2-1 والثانية من الرجاء المغربي 2-0، ويبقى للفريق لقاء شرفي وهو مباراته الثالثة والأخيرة التي تقام غدا الخميس أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري الذي خرج هو الآخر من البطولة.

ومن المقرر ان تعود بعدها بعثة الفريق إلى البلاد الجمعة المقبل للبدء في إطلاق المرحلة الأخيرة من استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد المحدد له 24 الجاري.



وقد حسمت بطاقتا المجموعة الرابعة الى ربع نهائي البطولة، بعدما حقق الوحدة الإماراتي والرجاء الرياضي المغربي بطل النسخة الأخيرة فوزهما الثاني على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 والكويت 2-0 تواليا، وتصدر الرجاء المجموعة بـ 6 نقاط وبفارق الأهداف أمام الوحدة، وستكون المباراة الأخيرة بين الرجاء والوحدة الخميس من أجل تحديد بطل المجموعة.



وفي المجموعة الثالثة وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز الأول وجاء على حساب الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، ليتلقى الأخير 4 أهداف للمباراة الثانية تواليا بعد خسارته أمام الزمالك المصري.



وبعد شوط أول صعب أنهاه متقدما بهدف البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد تمريرة جميلة من عبدالرحمن غريب داخل منطقة الجزاء (42)، تعقدت مهمة النصر في الشوط الثاني بعدما أهدى مدافعه علي لاجامي التعادل للفريق التونسي برأسه عن طريق الخطأ في مرماه (66).



لكن رونالدو حرر فريقه (74) حين أعاده للمقدمة، قبل أن يحسم البديلان عبدالإله العمري (88) وعبدالعزيز العليوة (90) النقاط الـ 3 بالهدفين الثالث والرابع.



وعلى غرار النصر، حقق مواطنه الشباب فوزه الأول وجاء على حساب الزمالك 1-0.



ورفع النصر والشباب رصيديهما إلى 4 نقاط مع تصدر الأول بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 3 نقاط قبل مواجهته المرتقبة في الجولة الختامية مع النصر غدا، فيما يلعب الشباب مع الاتحاد المنستيري.



وتقام اليوم 4 مباريات ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث يلتقي السد القطري مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، والهلال السعودي مع الوداد الرياضي المغربي، فيما يواجه الشرطة العراقي نظيره الاتحاد السعودي، وفي رابع المواجهات يصطدم الترجي الرياضي مع نظيره الصفاقسي في قمة تونسية خالصة.