أفلت منتخب الولايات المتحدة حامل اللقب من كابوس عدم التأهل إلى ثمن نهائي مونديال السيدات أمس، بعد تعادله سلبا مع سيدات البرتغال اللواتي لم يحالفهن الحظ في تحقيق فوز مثير على ملعب «إيدن بارك» في أوكلاند كان سيعبر بهن بدل الأميركيات إلى الدور المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.



وكافحت سيدات الولايات المتحدة لفرض أنفسهن أمام خصومهن المصنفات في المركز الحادي والعشرين عالميا واللواتي يظهرن للمرة الأولى في النهائيات.



وكاد منتخب البرتغال يظفر بالمباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع، غير أن تسديدة البديلة آنا كابيتا ارتطمت بالقائم.



وبهذا التعادل السلبي، حسم المنتخب الأميركي تأهله إلى الدور المقبل ثانيا في المجموعة الخامسة مع 5 نقاط، خلف هولندا المتصدرة بسبع نقاط، فيما أنهت البرتغال مشوارها في المركز الثالث مع أربع نقاط، وفيتنام أخيرة بلا رصيد.