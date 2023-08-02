يلتقي فريق نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم نظيره ميلان الإيطالي اليوم في مباراة ودية خلال المعسكر التحضيري للفريقين في الولايات المتحدة الأميركية.



وهذه ثالث مباراة لبرشلونة في جولة أميركا بعد الخسارة 3-5 أمام أرسنال، والفوز 3-0 على ريال مدريد، فيما خسر ميلان أمام ريال مدريد بنتيجة 2-3، كما انهزم 3-4 أمام يوفنتوس بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.



وبحسب لصحيفة «سبورت»، فإن التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وميلان سيكون كالتالي: الحارس تير شتيجن، وفي خط الدفاع سيلعب سيرجي روبيرتو، وأراوخو، وإريك غارسيا، وماركوس ألونسو، فيما يشغل رافينيا، ودي يونغ، وروميو خط الوسط، وفي المقدمة سيكون رافينيا، وفيران توريس، وأنسو فاتي، بينما ستضم تشكيلة ميلان: ماينان في حراسة المرمى، وفي الدفاع سيلعب ثيو، وتوموري، وثياو، وفلورينزي، فيما سيتولى ريندرز، وروبن لوفتوس تشيك، وكرونيتش مهام خط الوسط، بينما سيلعب في المقدمة لياو، وجيرو، وبوليسيتش.