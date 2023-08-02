بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عقد صباح امس في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام اجتماع تنسيقي للجنة معالجة مخالفات نقعة الشملان برئاسة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وتم خلال الاجتماع الإطلاع على المخالفات الموجودة في نقعة الشملان والتي تهدد الأمن المجتمعي، كما تمت مناقشة آلية وضع المعايير والحلول التي تمنع نشوب الحرائق داخل النقعة وأن تقوم كل جهة بدورها بالتعامل مع المخالفات الموجودة للحد من الوضع المخالف للاشتراطات الأمن والسلامة، كما وجه معاليه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين دون التساهل للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق الأمن المجتمعي بالدولة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم الفريق المكراد بجزيل الشكر والامتنان لجميع الجهات الحكومية المشاركة في هذا الاجتماع على أن تتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حسب اختصاصات كل جهة لضمان عدم حدوث أي حرائق داخل النقعة.