أشادت ليدي غاغا التي كانت صديقة لتوني بينيت وتعاونت معه خلال السنوات الأخيرة من حياته، بعلاقتهما «السحرية»، وحضت متابعيها على عدم «إغفال كبار السن».



وكتبت ليدي غاغا عبر إنستغرام «امتلكت وتوني طاقة سحرية. نقلنا أنفسنا إلى عصر آخر وأقدمنا على تحديث الموسيقى معا ومنحناها حياة جديدة كثنائي غنائي».



وأضافت «لكن ما جمعني به لم يكن مجرد عمل. كانت علاقتنا حقيقية جدا. علمني عن الموسيقى طبعا، لكنه أظهر لي أيضا كيف أحافظ على معنوياتي عالية ورأسي مرفوعا».



وكان يبدو أن الشراكة بين غاغا وبينيت غير ممكنة بسبب فارق السن بينهما، لكن المغنية أكدت في تكريمها لبينيت إن «فارق السن بيننا ليس مهما». وتابعت: «إن خسارة توني بسبب الزهايمر مؤلمة»، مضيفة أن «مرحلة فقدان الذاكرة تعد فترة مهمة في حياة الإنسان، إذ ثمة شعور بالضعف والرغبة في الحفاظ على الكرامة».



وحضت ليدي غاغا متابعيها على الاعتناء بكبار السن، قائلة «لا تتركوهم عندما تتغير الأمور. انتبهوا إلى الصمت فبعض التبادلات الأكثر أهمية مع شريكي الموسيقي كانت من دون أي لحن». وتابعت «أحبك توني».



وتوفي بينيت عن 96 عاما في 21 يوليو، بعدما عانى لسنوات من مرض الزهايمر.