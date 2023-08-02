الدوحة ـ فريد عبدالباقي



وافق أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنادي الريان القطري على استقالة رئيس النادي الشيخ علي بن سعود بن أحمد آل ثاني، ونائب الرئيس علي سالم عفيفة من منصبيهما، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.



وحددت الجمعية العمومية الأحد المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للنادي ونائب للرئيس لاستكمال الفترة المتبقية لمجلس الإدارة حتى يوليو من العام 2024، حيث تم فتح باب الترشح لمدة يومين اعتبارا من أمس.



ومن المقرر أن يتولى الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني رئاسة النادي، كما انفردت «الأنباء» في عددها بتاريخ 15 يونيو الماضي.



من جانب آخر، يتطلع نادي السد إلى حسم عبوره إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، عندما يلعب مع أهلي طرابلس الليبي في الـ4 عصر اليوم على ستاد نادي ضمك بخميس مشيط، في ختام مباريات المجموعة الثانية، التي تشهد في التوقيت نفسه لقاء يجمع بين الهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.



ويدخل السد لقاء اليوم وهو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويليه ناديا أهلي طرابلس والوداد برصيد نقطتين لكل منهما، ويقبع الهلال في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة.



وسيغيب المدرب البرتغالي برونو ميغيل عن لقاء اليوم لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الهلال الذي انتهى بفوز دراماتيكي لبطل قطر 3-2.



إلى ذلك، أعلن نادي مسيمير (درجة ثانية) تعاقده الرسمي مع المحترف الأردني ياسين البخيت خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أم صلال القطري بنهاية الموسم الماضي، كما أسند النادي مهمة تدريب الفريق إلى المدرب العماني بدر الميماني.