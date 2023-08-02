أعلن الأهلي المصري بشكل رسمي ضم الجناح المغربي رضا سليم لمدة 4 سنوات قادما من الجيش الملكي، وكشف اللاعب في تصريحات صحافية أنه كان يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة ولكنه فضل القدوم لبطل القارة الأفريقية، حيث يمكنه من خلاله تحقيق حلمه باللعب لمنتخب أسود الأطلس.



وصرح سليم: «وكيل أعمالي أخبرني بوجود عروض لدي، وناقشتها مع إدارة الجيش الملكي التي كانت متمسكة بي من أجل المنافسة على مزيد من الألقاب، لكنني فضلت خوض تجربة جديدة خارج حدود الوطن».



ويجيد صاحب الـ 23 عاما اللعب في مركزي الجناح والوسط المهاجم، ويلعب بقدمه اليمنى، ويبلغ طوله 1.76 متر.



وشارك سليم الموسم الماضي في 39 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالها 13 هدفا وصنع 14 في مختلف البطولات.



في السياق نفسه، استقر الأهلي على فسخ عقد لاعبيه محمد محمود وسعد سمير، بعد انتهاء إعارتهما إلى الاتحاد السكندري وفيوتشر على الترتيب.



وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة مرتين في الرباط الصليبي، وهو ما عطل مسيرته مع المارد الأحمر، بعد انتقاله إليه قادما من وادي دجلة.



كما كشف مصدر بالأهلي عن موافقة الجهاز الفني على رحيل الجناح مصطفى البدري إلى سموحة لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد انتهاء إعارته إلى فيوتشر، ولم ينجح البدري في إثبات ذاته خلال تجربة فيوتشر، وهو ما صعب عودته للأهلي.



إلى ذلك، كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعاظم العوائد المالية من إقامة بطولة السوبر المستحدثة بدلا من مباراة السوبر المحلي بنظامها القديم، حيث سيرتفع المبلغ الذي يدخل خزائن الاتحاد من 15 مليون جنيه مصري إلى 50 مليونا.



وأوضح الدرندلي أن ذلك نتاج قرار الاتحاد بمشاركة 4 فرق مما يزيد من المنافسة والحضور الجماهيري، موضحا أن الأندية المشاركة ستحصل على عائد مادي مجز يحدده مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تقام البطولة في دولة الإمارات.



وأكمل أن موعد البطولة الأقرب نهاية أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر، حيث يجرى الاتفاق على الموعد بالتنسيق مع عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، موضحا أن المواجهات ستتحدد وفقا للقرعة.



من جانب آخر، أكد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بالزمالك أنه تم الاتفاق الشفهي مع 3 لاعبين وفقا لاحتياجات المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ولم يتم توقيع أي عقود رسمية حتى يتم رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على النادي من قبل الفيفا.



وصرح ميدو: «الزمالك بدأ بالفعل التحرك لحل أزمة القيد بسداد 850 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي المتعلقة بمستحقات صفقة شيكابالا».