القاهرة - هناء السيد



أطلق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس إشارة بدء تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.



وقال المستشار عمر مروان في تصريح له إن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مجهزة بكل المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 مساء والفترة المسائية من الساعة 5 مساء حتى الساعة 9 مساء، وذلك تعزيزا للسيارات التي تم الدفع بها من قبل بكل محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين في سبيل تقديم خدمات التوثيق.



ووجه وزير العدل بتغطية الفروع المتنقلة الجديدة للخدمة في محافظتي الإسكندرية ومطروح على النحو الآتي: عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية (سيدي كرير - قرية روزانا)، و8 سيارات لمحافظة مطروح (قسم شرطة الحمام - الكيلو 82 «زهران مول» - مارينا 2 - مارينا 4 - مدينة العلمين الجديدة - بورتو جولف مارينا - مراسي - نقطة شرطة سيدي عبدالرحمن)، ليصبح إجمالي عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكل محافظات الجمهورية 52 سيارة توثيق متنقلة.



كما وجه وزير العدل بزيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، وذلك بإتاحة العمل في عدد 35 فرعا موزعة على 19 محافظة وهي: (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - الغربية - دمياط - الدقهلية - جنوب سيناء - الإسكندرية - مطروح - السويس - كفر الشيخ - الإسماعيلية - أسيوط - البحر الأحمر - الفيوم - بني سويف - قنا - الأقصر)، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 145 فرع توثيق، وذلك من الساعة 5 مساء حتى الساعة 9 مساء بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق (أرغب في عمل توكيل) مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.



من جانبها، قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإطلاق يأتي في إطار الدور الرئيسي للوزارة بهدف تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل جهات الدولة، تيسيرا على المواطنين وحرصا على زيادة فاعلية كل الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض.



وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة، البالغ عددها 250 مركزا، في سبيل تقديم الخدمات الحكومية لتيسير توفير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة.



وأوضحت أنه جرى تخصيص 30 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتغطية كل المناطق من محافظة الإسكندرية ومطروح مرورا بالساحل الشمالي، حيث تم الدفع بعدد 20 مركزا، وجار الدفع بعدد 10 وحدات إضافية لزيادة التغطية وخدمة أكبر عدد من المواطنين، لافتة إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 2000 معاملة خلال شهر يوليو الماضي بالمراكز المتنقلة، الأمر الذي يعكس إقبال المواطنين على تلقي الخدمات من تلك المراكز.



وذكرت د.هالة السعيد أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كل التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر، كما تستخدم وسائل الدفع الإلكتروني المؤمنة، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E- Finance» تطبيقا للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.