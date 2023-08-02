قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أسواق الأسهم الخليجية سجلت نموا للشهر الثاني على التوالي في يوليو 2023 بما يتسق مع الأداء الجيد الذي شهدته معظم أسواق الأسهم العالمية الأخرى. إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.3% خلال الشهر ما يعكس الأداء الإيجابي لكافة أسواق الأسهم الخليجية في يوليو 2023.



وكانت قطر السوق الأفضل أداء خلال الشهر مسجلة مكاسب بنسبة 8.8%، تلاها كل من بورصتي دبي والكويت بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 7% و3.2%، على التوالي. في حين سجل مؤشر السوق السعودية مكاسب أقل نسبيا بنسبة 2.0% خلال الشهر. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 3.3% بدعم رئيسي من الأداء الجيد الذي سجله مؤشر الأسواق الناشئة، بنمو بلغت نسبته 5.8%، بينما سجلت الأسواق الأوروبية نموا أقل بنسبة 2.0%.



وساهم الارتفاع الحاد للمكاسب التي سجلها مؤشر بورصة قطر هذا الشهر على دفع المؤشر إلى المنطقة الخضراء من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، بنمو بلغت نسبته 2.6%. ونجحت دبي في الحفاظ على مركزها الريادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بتسجيلها لمكاسب بنسبة 21.7%.



تلاها السوق السعودي، بتسجيل مؤشره نموا بنسبة 11.6%. كما كان أداء المؤشر العام لسوق البحرين إيجابيا هو الآخر بتسجيله لمكاسب بلغت نسبتها 5.1%، بينما ظلت الأسواق الثلاثة المتبقية في المنطقة الحمراء.



أما على صعيد الأداء القطاعي فقد كان إيجابيا بصفة عامة باستثناء مؤشرين قطاعين فقط أنهت تداولات الشهر في المنطقة الحمراء، وهما تحديدا مؤشري قطاع السلع طويلة الأجل ومؤشر قطاع الفنادق والمطاعم والترفيه بتراجع بلغت نسبته 4.0% و2.3% على التوالي.



من جانب آخر، جاءت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة بما في ذلك مؤشر قطاع السلع الرأسمالية والبنوك بمكاسب بلغت نسبتها 7.3% و4.9%، على التوالي. كما سجل كل من قطاع المواد الأساسية والطاقة مكاسب، وإن كانت بنسبة هامشية بلغت 0.7% و1.7%، على التوالي. أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، أصبح أداء كافة المؤشرات القطاعية الآن في المنطقة الخضراء في ظل تسجيل معظمها لمعدلات نمو ثنائية الرقم.



بورصة الكويت



وكان أداء بورصة الكويت إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في يوليو 2023 بتسجيلها لمكاسب بنسبة 3.2%، لتحتل بذلك المركز الثالث كأفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر. إلا انه على عكس الشهر السابق، تعزى المكاسب التي سجلتها البورصة في يوليو 2023 إلى أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة.



وقد انعكس ذلك على أسواق الأسهم الرئيسية، إذ سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب بنسبة 3.7% متفوقا على أداء مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب أقل قليلا بنسبة 3.2%. من جهة أخرى، سجل مؤشر السوق الرئيسي الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 3.0% ما أدى إلى نمو مؤشر السوق العام بنسبة 3.2% على أساس شهري.



أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 2.5%، تبعه مؤشر السوق الأول الذي تراجع بنسبة 0.7%، في حين بلغت خسائر مؤشر السوق العام 0.5%. في المقابل، سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب هامشية بنسبة 0.6%.