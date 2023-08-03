محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية أضافت شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية إلى قائمة مقدمي العطاءات المؤهلين لعقد مصفاة استراتيجي في البلاد، حيث يتعلق العقد المطروح بتقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصميمات الهندسية الأولية لوحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقدر قيمة المشروع بنحو 200 مليون دولار، وتضم القائمة الموسعة لمقدمي العطاءات المؤهلين مسبقا كلا من:



٭ وود جروب (المملكة المتحدة)



٭ إنجنيرز إنديا (الهند)



٭ Toyo Engineering Corporation (اليابان)



٭ ILF Consulting Engineers (النمسا)



٭ Asprofos (اليونان)



٭ شركة جلف سبك للتجارة العامة والمقاولات (الكويت)



٭ لارسن آند توبرو (الهند)



٭ شركة Triune Energy Services (الهند)



٭ Worley Engineering (أستراليا)



٭ شركة تكنيب انيرجيز (فرنسا).