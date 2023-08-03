محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست تنفيذ عقد لخطوط تدفق النفط والأعمال المرتبطة بها في شمال البلاد على شركة هوت للهندسة والإنشاءات الكويتية، وذلك وفقا لبيان نشرته الشركة، مضيفة أن فترة تنفيذ العقد 3 سنوات، وستوفر الشركة خلال هذه الفترة خدمات المشتريات والتوريد والبناء.



وقالت المجلة إن خطوط التدفق هي خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحد بمجمع أو معدات معالجة، حيث يتم استخدامها في الحقول البرية والبحرية، ويمكن أن توجد إما على سطح اليابسة أو تحت الأرض، وتربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمشعب في حقول النفط والغاز الكبيرة، وينقل خط التجميع النفط المتدفق إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو مرفق النقل أو السفن تمهيدا لشحنه.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة هوت جمال الحوطي: «يسعدنا أن نتلقى خطاب الترسية هذا لمواصلة شراكتنا مع شركة نفط الكويت لأنها تعزز سمعة شركتنا كلاعب رائد في قطاع النفط والغاز في الكويت».



وأضاف: «إنها شهادة على تفانينا في تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من العملاء مبنية على أحدث وأعلى المستويات من الخبرة الفنية، والبنية التحتية الحديثة، وجهاز القوى العاملة المسلح بالمهارات العالية».