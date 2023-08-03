محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت مددت الموعد النهائي لتقديم عروض مشروع النفط الجوراسي لتطوير خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها الذي سبق ان طرحته، لمدة أسبوعين حتى 15 أغسطس بدلا من الأول من أغسطس، وذلك وفقا لبيان نشره الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



ويركز العقد على خطوط التدفق للآبار الاستكشافية والجوراسية الموجودة في الكويت، وعندما تم طرح العقد لأول مرة، كان الموعد النهائي لتقديم العطاء هو 9 يوليو، وتمثل خطوط التدفق خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة بمجمع أو معدات معالجة.



ويتم استخدامها في الحقول البرية والبحرية ويمكن أن توجد إما على اليابسة أو تحت الأرض.