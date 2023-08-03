أعلنت «HONOR» عن الإطلاق المرتقب لسلسلة «HONOR Magic Series»، والتي يتصدرها الهاتف الذكي الرائد المرتقب «Magic5 Pro». حيث يعيد هذا الجهاز الثوري وضع المعايير في صناعة الهواتف الذكية، بتقنياته الرائدة وابتكاراته المتطورة.



جاء هذا الإعلان الرسمي خلال حفل أقيم في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة بالكويت.



وقد حضر الحفل ضيوف متميزون، بمن في ذلك مشغلو الاتصالات والموزعون والشركــــاء والإعلاميون المحترمون والمؤثرون البارزون في مجال التكنولوجيا.



وأعرب محمد عويس شيخ، مدير التسويق والعلاقات العامة بالكويت، عن ترحيبه الحار بالحضور. وعن امتنانه لحضورهم في هذه المناسبة المهمة. وأشار إلى أن «HONOR Magic5 Pro» سيكون بمنزلة نموذج رئيسي جديد للهواتف الذكية، لأنه يفتح إمكانات التصوير الفوتوغرافي على المستوى الاحترافي بقدرات الكاميرا الاستثنائية الموجودة به.



بعد ذلك، قدم جاكي جينهونغ تشانج، المدير العام لشركة «HONOR» في الكويت، لمحة عامة عن العلامة التجارية كمزود عالمي رائد للأجهزة الذكية، حيث أكد تشانج التزام «HONOR» بأن تصبح علامة تجارية تكنولوجية مبدعة على مستوى العالم، بهدف خلق عالم ذكي للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وبعد عرض موجز لإنجازات الشركة، قام بتقديم شادي علي، مدير التدريب في الكويت، للتعمق في الميزات الرائعة لهاتف «Magic5 pro».



وكآخر إضافة لسلسلة «HONOR Magic Series»، يأتي الهاتف الجديد كليا «Magic5 Pro» مع ترقيات هائلة في التصميم، شاشة العرض، التصوير، والأداء، متخطيا بذلك العديد من معايير الصناعة ليقدم هاتفا رائدا ومذهلا في سوق الهواتف الذكية.



يأتي الهاتف الجديد كليا «Magic5 Pro» مع نظام «Falcon Capture»، الذي بدوره يأتي بتعزيزات مبتكرة للكاميرا فيما يخص سرعة بدء الكاميرا، سرعة التركيز، سرعة الغالق وسرعة التصوير.



كما يتميز الهاتف بكونه مزودا بكاميرا ثلاثية فائقة الجودة، تتألف من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.6. تقدم هذه الكاميرا صورا بحدة استثنائية، تعرض أفضل، وطيف ديناميكي أوسع.



ولا يمكن أن ننسى ذكر شاشة العرض لهاتف «Magic5 Pro»، حيث يأتي الهاتف مع شاشة عائمة رباعية الانحناء، تأتي مع تصميم رائع يتميز بحواف متناغمة على كلا الجانبين. يظهر على الجانب الخلفي للهاتف أيضا تصميم الكاميرا الثلاثية «Star Wheel»، والتي تقع في المنتصف، الأمر الذي يضفي على تصميم الهاتف لمسة جمالية استثنائية.