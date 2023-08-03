أعلن بنك برقان عن تولي خلود الفيلي مهام التسويق والاتصالات، حيث ستسهم الفيلي في تحديد تصور استراتيجيات ومبادرات التسويق والاتصالات وتطويرها، إلى جانب الإشراف على عمليات تنفيذها ونشرها، وذلك بالتزامن مع إعادة تفعيل رؤية البنك الاستراتيجية.



وتعكس هذه الخطوة إيمان بنك برقان بأهمية تنمية رأسماله البشري كهدف استراتيجي من أجل تحقيق المزيد من النجاح في الأعمال وتوفير المزايا التنافسية التي تلائم متطلبات العملاء المتنامية. كما انها تجسد حرص البنك على دعم وتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة وتعزيز دورها الحيوي في تقديم تجربة مصرفية أفضل.



وتتمتع الفيلي بخبرة تفوق 30 عاما، وقد انضمت إلى بنك برقان في عام 2021، ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءا أساسيا من فريق البنك، حيث أسهمت بشكل كبير في المساعدة على تحقيق استراتيجية البنك وأهدافه في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، إضافة إلى إيصال منتجاته وخدماته إلى قاعدة عملائه الواسعة والمتنوعة. وقبل انضمامها، شغلت عددا من المناصب العليا في وكالة الأنباء الكويتية، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وشركة الاتصالات المتنقلة (زين)، وتركابيتال القابضة، وبنك الكويت الدولي (KIB). كما انها حاليا عضو في مجلس إدارة شركة جلف سات للاتصالات، العضو في مجموعة كيبكو.



وتجدر الإشارة إلى أن الفيلي حاصلة على بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من جامعة الكويت. وقد كانت عضوا في مجلس إدارة الجمعية الدولية للعلاقات العامة (IPRA) وممثلة دول غرب آسيا، إضافة إلى عضويتها في الجمعية العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ومقرها مملكة البحرين. كما شاركت الفيلي في برنامج «Reuter Foundation»، وفازت بجائزة «Dame Violet Dickson» من المجلس الثقافي البريطاني بصفتها باحثة في برنامج «Chevening Scholar».