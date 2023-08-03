كشفت وسائل إعلام ألمانية عن أن السوريين تصدروا طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا بين شهري يونيو ويوليو الماضيين، يليها الطلبات المقدمة من اللاجئين الأفغان والأتراك.



وبحسب صحيفة «فيلت» الألمانية، فاق عدد طالبي اللجوء في النصف الأول من العام الحالي عددهم في ذات الفترة من العام الماضي.



ووفقا لما أعلنت وزارة الداخلية في «هانوفر»، فقد جاء الأشخاص الذين تقدموا بطلبات اللجوء في ولاية «سكسونيا السفلى» من سورية وتركيا وأفغانستان وكولومبيا والعراق.



وأشارت الصحيفة إلى أن سورية بلد الحرب شكل حاملو جنسيتها أكبر مجموعة منفردة من طالبي اللجوء مع 44394 طالب لجوء، تليها أفغانستان (28635) وتركيا الشريكة في الناتو (19857). كما لوحظت زيادة مذهلة في عدد طالبي اللجوء من روسيا.



وقال موقع «ذا جيرماني آي» إن السوريين شكلوا ما يمثل 29% ما يعني تقريبا ثلث إجمالي الطلبات، لافتا إلى أن عدد المتقدمين السوريين ارتفع بنسبة 77.7% مقارنة بالعام السابق.



وذكر الموقع أن عدد طلبات الأفغان هو 27310، أي ما يعادل 18.2% من الإجمالي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 80.9% عن العام السابق.