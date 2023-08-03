أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي.



وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) عقب لقائه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في عمان أمس «سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمان. وبحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم». وأضاف سموه: «الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي».



من جهته، نشر الملك عبدالله الثاني تغريدة بحسابه على «إكس» ترحيبا بزيارة الشيخ محمد بن زايد، قال فيها: «شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى بلده الثاني الأردن. ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة وعنوانا لتعزيز العمل العربي المشترك، فهو الهدف والغاية».



وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» في بيان إن الشيخ محمد بن زايد وملك الأردن بحثا علاقات البلدين والتطورات في المنطقة، وأكدا الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم السلام والتعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب.



هذا، وكان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات لدى وصوله إلى مطار «ماركا» العسكري بمناسبة زيارته الرسمية للأردن.