ودع المنتخب البرازيلي نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم من دور المجموعات للمرة الأولى منذ العام 1995، بعد تعادله المخيب دون أهداف أمام جامايكا ضمن المجموعة السادسة، في ملبورن. وكانت البرازيل، وصيفة 2007، مطالبة بتحقيق الفوز من أجل التأهل، بعد فوزها على بنما 4-0 وخسارتها من فرنسا في الثانية 1-2، أو التعادل وانتظار مفاجأة من بنما المتواضعة أمام فرنسا. وتأهلت جامايكا للمرة الأولى إلى الدور الثاني من مركز الوصافة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن فرنسا الفائزة على بنما 6-3. وحافظ المنتخب الجامايكي على نظافة شباكه في جميع مبارياته الـ 3 في البطولة، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.